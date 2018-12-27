Також напередодні під час засідання РНБО президент Петро Порошенко оголосив про припинення дії воєнного стану в Україні.

Водночас глава держави наголосив, що ситуація у прикордонних з країною-агресором областях докорінно не змінилась. Зокрема, зазначив Порошенко, ОБСЄ підтвердила дані української розвідки про те, що в районі Луганська ворог дислокує системи "Град", збільшив кількість артилерії, не відвів танки, не зменшив кількість військових в Азовському морі.

"Ми маємо дві загрози. З одного боку, загрозу прямої воєнної агресії, і ми сьогодні набагато більше готові для відсічі цієї агресії. З іншого боку, наступ на демократичні права і свободи громадян, де я як президент є гарантом дотримання Конституційних прав і свобод громад. У тому числі, і право вибору. Ми точно гарантуємо, що вибори відбудуться 31 березня 2019 року", - говорить Петро Порошенко, президент України.