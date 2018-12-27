На Донбасі військові тримають оборону [ Редактировать ]
Минулої доби окупанти 5 разів відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі. Такі дані штабу операції об'єднаних сил на 18 годину. Бойовики знову застосовували заборонену зброю - зафіксовано обстріл із мінометів калібру 82 міліметри в районі Гнутового.
А з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї били неподалік Пісків та Красногорівки. Серед українських бійців втрат немає. Наші захисники впевнено тримають оборону. На позиціях біля Донецька побував Ігор Левенок. Передова неподалік донецького летовища. На одному з армійських "опорників"нас зустрічає вона.
Передова неподалік донецького летовища. На одному з армійських "опорників" нас зустрічає вона.
"Так, я навідник АГС".
Цю жінку звати Ольга. Зізнається, ще два роки тому вона й уявити не могла, що таке АГС. Автоматичний станковий гранатомет - це серйозна зброя, з якою боєць тепер майстерно вправляється.
"Я формувальник хлібобулочних виробів четвертого розряду".
У мирному житті Ольга працювала на різних роботах. У пекарні, помічником вихователя в інтернаті, і навіть адміністратором у готелі. Та на початку 2017 пішла на фронт.
"Отут я живу, оце Комашка".
Собаку Ольга забрала з дому ще цуценям. Тепер невеличкий бліндаж ділить на двох із Комашкою. Тварина часто відчуває небезпеку. Перед ворожими обстрілами ховається в укриття.
"Вона просто буде отак-во лізти, облизуватися".
На позиції Ольга не просто солдат. Жінка - командир цього військового опорного пункту. За плечима у неї досвід боїв у Мар'їнці. В разі ворожої атаки, організовує оборону, керує вогнем у відповідь. Бойовики - в сусідній лісосмузі. І хлопці кажуть, їм тут зовсім не переливки.
"Ну нехай попробують, якщо хочуть з долею погратися".
Удома у Ольги двоє синів. Вже підлітки. Чоловік теж захищає Україну в іншому підрозділі.
"А як ви з ним бачитеся? Рідкоє Батьки мене підтримують, а діти, ну чекають", - говорить Ольга, військовослужбовець ЗСУ.
Окопи, багнюка, сирість та холод. Обстріли, постійна напруга. В таких умовах навіть міцний чоловічий організм часто не витримує. Солдати хворіють, відправляються у шпиталь. Ольга теж підхопила кашель, утім звідси - нікуди.
"Ліки є я вже не кашляю, це вже все фініш, кашель був. Ми чуємо! Я теж".
Попри все, Ольга лишається в окопах зі своїми бійцями. Єдине із чим звертається до благодійників, допомогти придбати їй навігаційний планшет для кращого коригування вогню по ворогові.
"Телефон не тягне програму, а планшет було би чудово".
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