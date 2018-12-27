"Оливье" - традиционное блюдо на каждом новогоднем столе. Однако далеко не все знают, что главный салат праздника может быть опасен для здоровья. О вреде "Оливье" пишет Мedikforum.

Салаты с майонезом могут навредить, прежде всего, людям со слабым желудком. В них намешано слишком много ингредиентов, поэтому такая смесь долго переваривается и вызывает неприятную тяжесть. Как правило, люди начинают праздновать именно с "Оливье", что плохо для поджелудочной железы (особенно для людей с хроническим панкреатитом). Если запить алкоголем, можно легко оказаться в больнице с острым панкреатитом.

Соленые огурцы содержат очень мало калорий, зато в них много соли, а в маринованных – еще и уксуса. Избыток соли может вызвать отеки, сильную жажду, проблемы с почками и давлением. Кроме того, маринованные огурцы раздражают слизистую желудка и кишечника, а из-за избытка специй возбуждают чрезмерный аппетит.

Колбаса - тоже опасный ингредиент по мнению диетологов. Большинство видов современных колбас содержат огромное количество соли и различных добавок, кроме того, это тоже очень калорийный продукт, поскольку в колбасе жиров содержится больше, чем белка. Кроме того, опасность для здоровья могут представлять красители, которые используют все производители колбасных изделий, а также стабилизаторы и эмульгаторы.

Что делать: начинать праздновать не с "Оливье", а с белковой пищи. Пусть сначала в желудок попадет мясо, рыба или птица.

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