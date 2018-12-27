23-летняя звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова порадовала поклонников пикантным образом. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Девушка позирует в нежном шифоновом платье бежево-розового цвета с глубоким декольте. Заметим, что такой образ совершенно противоположен ее скромной экранной героине.

"Порция праздничного гламура на ночь глядя с благой целью", - пишет актриса.

Поклонники активно комментируют фото:

"Вот тебе и Галина Сергеевна!", "Вы замечательная" Столько нежности", "На самом деле, получилось красиво. На мой взгляд немного ретро. Как говорила нам первая начальница:"Надо быть немножко неправильной"! Главное - вкус и чувство меры", "С утра открыла ленту - и первое фото очаровательной Лизы. Прочитала внимательно ваш предыдущий пост, правда, деньги перевела небольшие. С наступающим Новым Годом, побольше всем радости в 2019!", "С такой Галиной Сергеевной, я бы посмотрел сериал".

Ранее мы писали о том, что звезда сериала "Папины дочки" похвасталась фигурой. А самая младшая актриса сериала надела свадебное платье.