Звезда "Папиных дочек" шокировала откровенным фото [ Редактировать ]
23-летняя звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова порадовала поклонников пикантным образом. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.
Девушка позирует в нежном шифоновом платье бежево-розового цвета с глубоким декольте. Заметим, что такой образ совершенно противоположен ее скромной экранной героине.
"Порция праздничного гламура на ночь глядя с благой целью", - пишет актриса.
Поклонники активно комментируют фото:
"Вот тебе и Галина Сергеевна!", "Вы замечательная" Столько нежности", "На самом деле, получилось красиво. На мой взгляд немного ретро. Как говорила нам первая начальница:"Надо быть немножко неправильной"! Главное - вкус и чувство меры", "С утра открыла ленту - и первое фото очаровательной Лизы. Прочитала внимательно ваш предыдущий пост, правда, деньги перевела небольшие. С наступающим Новым Годом, побольше всем радости в 2019!", "С такой Галиной Сергеевной, я бы посмотрел сериал".
🤦🏼♀️🎉Порция праздничного гламура на ночь глядя с благой целью ☺️ Давайте попробуем: вы смотрите на эту фотографию, НО потом внимательно читаете текст предыдущего поста 🙏🏻 Да, это сделка. Праздничная сделка. Но мне очень нужно ваше внимание по важному вопросу. Итак, вы обязательно возвращаетесь к тексту и видео предыдущего поста, а обо всех других событиях, которые успевают произойти в эти сумасшедшие предпраздничные дни я напишу уже завтра ☺️ #настроение #скороновыйгод 🔸 фото @alenaiordan #фотосессия фотограф @alenaiordan платье @dressiordan визажист-стилист @annaduko декор из цветов @magical.miracle #новое🕊
Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova)
Ранее мы писали о том, что звезда сериала "Папины дочки" похвасталась фигурой. А самая младшая актриса сериала надела свадебное платье.
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