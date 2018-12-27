Покинуте немовля знайшли у Хусті на Закарпатті. Малюка залишили у під'їзді будинку. Він лежав у спортивній сумці, прикритий рушником. Хлопчик сильно замерз. Його відвезли до лікарні і вже дали ім'я. Якою буде подальша доля дитини - з'ясовувала Мар'яна Мартин.

Несамовитий плач немовляти розбудив Марту в Різдвяну ніч. Спершу вона подумала, що прокинувся менший син. Та хлопчик спав, а крик не припинявся. Жінка зрозуміла - він долинає з коридору. Вийшла - і не повірила очам.

"І на цьому ящику, я побачила сумку. Я спустилася, стояла сумка. Відкрила сумку побачила дитину", - говорить Марта Блицка, жителька Хуста.

У чорній спортивній сумці, прикритий махровим рушником - лежав малюк. Новонароджений хлопчик був роздягнений та холодний. Шокована знахідкою, Марта одразу зателефонувала у поліцію та швидку.

"Гіпотермія була і понижена температура, 32 градуси. Надана вся необхідна допомога. Відігріто дитину. Хлопчик здоровий, кормиться з бутилочки", - говорить Михайло Вакарук, завідувач відділення неонатології Хустської районної лікарні.

На щастя, дитину вчасно доставили до лікарні. Від переохолодження немовля вдалось врятувати. Лікарі припускають - хлопчикові 2 або 3 дні. А народжували його, найімовірніше, вдома: пуповина перев'язана ниткою. За добу у пологовому будинку, малюк став улюбленцем медсестер. А небайдужі жителі Хуста завалюють його подарунками.

"В мене серце розривається, я зразу взяла і конвертик на виписку, і костюмчик теплий. ця би побажала, щоб в першу чергу знайшлися батьки, які його будуть дуже сильно любити", - говорить Ольга, жителька Хуста.

Тим часом поліцейські намагаються знайти горе-матір. Обіцяють, якщо жінка була у стані післяродової депресії, покарання буде мінімальним.

"Ми звертаємося до всіх мешканців нашого краю, та області з проханням повідомляти про всі будь-які факти, які вам відомі з даного приводу", - говорить Євген Горзов, заступник керівника Хустського відділу поліції.

Продовжує опікуватися немовлям і Марта, яка знайшла його. У жінки своїх семеро дітей. Вона сподівається, що мати одумається, інакше, каже: готова всиновити дитину.

"Я не можу вам пояснити то чуство, яке я відчувала, коли я забрала ту дитину. То були і сльози, і паніка і все разом", - говорить Марта Блицка, жителька Хуста.

Небайдужі назвали хлопчика Мартіном. Проте в пологовому він усе ще записаний як невідомий малюк. Близько місяця дитина проведе у лікарні. А згодом, якщо маму так і не знайдуть, на нього чекатиме будинок малятка.