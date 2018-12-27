В Новый год существует множество примет и суеверий. На какие из них стоит обращать внимание, чтобы гарантированно добиться успеха во всех областях жизни, пишет Кhersondaily.

Бытовые новогодние приметы

Подготовку лучше начинать заранее. Первым шагом в этом деле станет уборка с непременным избавлением от старых поломанных и совершенно ненужных вещей, только занимающих лишнее место в шкафах и антресолях. Без зазрения совести избавляемся от подобных раритетов, особенно тех, что связаны с неприятными воспоминаниями. [

Такая уборка позволяет провести энергетическую чистку дома, открывает дорогу всему хорошему, новому, молодому. Однако уборку нужно начинать задолго до 31 декабря. В этот день, наоборот, не стоит перенапрягаться и выполнять тяжелую работу, а то весь предстоящий год будет таким же трудным.

Суеверия, известные практически каждому - 31 декабря и 1 января не надо выносить мусор, иначе есть опасность избавиться от всего самого хорошего, что есть в доме. На столе не место битой посуде со сколами или трещинами. Хрюшке это точно не понравится. Посуду лучше выбирать либо чисто белую, либо изготовленную из хрусталя.

Правильное новогоднее угощение в 2019 году

Праздничный стол на встрече 2019 года Свиньи должен ломиться от лакомств - по примете, это сулит достаток весь будущий год. Однако нельзя чтобы на тарелках красовались недоеденные блюда - лучше уменьшить порцию, но обслужить родных или приглашенных при необходимости несколько раз.

Не стоит включать в праздничное меню блюда из раков или омаров - а то весь предстоящий год будете "пятиться" назад. А вот мясные блюда с добавлением овощей обязательно придутся по душе хозяину года.

Традиционно считается, что тому, в чей бокал наливаются остатки из бутылки, непременно в новом году будет счастлив.

Денежные новогодние приметы

Благоприятным знаком в новогоднюю ночь является, когда в наличии есть хотя бы небольшая сумма денег - это привлечет финансы в предстоящем 2019 году Свиньи.

Пустые карманы в праздничную ночь - плохой предвестник, - проведете наступающий год в нужде и бедности.

Перед Новым годом необходимо раздать все свои долги, чтобы обезопасить себя от них в будущем.

В преддверии Нового года запрещается давать в долг не только деньги, но и вообще что-то, так как это сулит избавление собственными руками от счастья и достатка.

Для торговцев хорошим предзнаменованием считается отдать товар первому покупателю в новом году с большой скидкой - таким образом предприниматель обеспечит себе стабильную и прибыльную торговлю и успех в финансовых делах.

Пользуется народной любовью и такая примета: когда часы начинают отсчет последней минуты старого года, в бокал кладется монетка (предварительно хорошо отмытая содой). Шампанское выпивается, а монетка хранится в кошельке, принося финансовую стабильность.

Приманите к себе удачу

Гарантировать себе удачу во всех начинаниях можно, встретив Новый год вместе с родными, друзьями и близкими людьми в шумной, веселой компании, в оптимистичном настроении. То, что делать в новогоднюю ночь крайне не рекомендуется - это ссориться, скандалить, вспоминать былые обиды. Иначе из порочного круга склок и ненависти выбраться в грядущем году так и не удастся.

Чем больше будет гостей в вашем доме, тем радостнее будет наступающий год. Вас не оставит поддержка и доброе отношение друзей и знакомых, всегда готовых прийти на помощь.

Загадывать желание под бой курантов с бокалом шампанского в руках - непременная традиция, приносящая исполнение желания. Только вот загадывать стоит только самое сокровенное, чего хочется больше всего.

Известна и весьма популярна примета - за минуту до окончания старого года, нужно быстро очистить мандарин или апельсин и положить его под елку. Если сделать это удастся - год станет счастливым.

Благосклонности судьбы можно добиться и таким образом - в новогоднюю ночь одарить нуждающихся людей угощением или одеждой. Только обязательно нужно постараться сделать это незаметно.

Заманить в дом удачу, можно и буквально впустив счастье в свой дом, открыв с приходом Нового года входную дверь или распахнув окна.

Ранее мы писали о том, какие желания нужно загадать каждому знаку зодиака в Новый год.