Илон Маск облегчит путешествия для украинцев [ Редактировать ]
Основатель Tesla Илон Маск анонсировал появление в Украине станций Tesla Supercharger для зарядки электромобилей. Об этом изобретатель сообщил в Twitter.
"Большинство людей не знают, что сеть Tesla Supercharger позволяет легко путешествовать на большие расстояния через США, большую часть Европы, Канаду и Китай", - написал Маск и добавил к посту карту сети станций Supercharger.
Бизнесмен сообщил, что в следующем году сеть станций существенно расширят.
"Supercharger охватит 100% Европы в следующем году. От Ирландии до Киева, от Норвегии до Турции", - пообещал Илон Маск.
Судя по карте, зарядные станции Tesla Supercharger появятся в городе Радивилов Ровенской области и на окраине Житомира.
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