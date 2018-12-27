Основатель Tesla Илон Маск анонсировал появление в Украине станций Tesla Supercharger для зарядки электромобилей. Об этом изобретатель сообщил в Twitter.

"Большинство людей не знают, что сеть Tesla Supercharger позволяет легко путешествовать на большие расстояния через США, большую часть Европы, Канаду и Китай", - написал Маск и добавил к посту карту сети станций Supercharger.

Бизнесмен сообщил, что в следующем году сеть станций существенно расширят.

"Supercharger охватит 100% Европы в следующем году. От Ирландии до Киева, от Норвегии до Турции", - пообещал Илон Маск.

Судя по карте, зарядные станции Tesla Supercharger появятся в городе Радивилов Ровенской области и на окраине Житомира.

Ранее Илон Маск объявил о запуске производства алкоголя.