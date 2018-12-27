Пенсионерка перечислила на нужды ВСУ $10 тысяч [ Редактировать ]
Пенсионерка из западной Украины пожертвовала 10 тысяч долларов волонтерам, которые помогают военным на Донбассе. Об этом сообщила благотворительная организация на своей странице в Facebook.
Деньги перечислила женщина, которой больше 90 лет.
"Дело в том, что в своем возрасте "за 90" женщина говорит: "Очень хочу помочь выиграть войну. Вы за меня не волнуйтесь - деньги на лекарства себе оставила", - передали волонтеры слова бабушки.
Полученные деньги фонд планирует потратить на помощь бригадам, чьи пункты постоянной дислокации находятся в Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Закарпатской областях.
"Мы не можем публиковать ее фото и называть ее имя, но можем рассказать, что она, простая женщина, следит за страницей фонда в Facebook, знает, как зовут наших сотрудников и, конечно, переживает за будущее Украины", – говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что на Донбассе боевики понесли потери.
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