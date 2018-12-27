Синоптики прогнозують складні погодні умови і у найближчі дні

У Полтавській області частково відновили рух транспорту. На проблемних ділянках досі працює снігоприбиральна техніка та рятувальники, діють пункти обігріву.

Попри певне покращення ситуації на автошляках - ДСНС вкотре звертається до водіїв центральних та північних регіонів з проханням утриматись від поїздок.

Синоптики прогнозують складні погодні умови і у найближчі дні. Станом на ранок внаслідок негоди знеструмлено 104 населених пункти у 5 областях.