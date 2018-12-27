Парламент Ізраїля ухвалив рішення про розпуск [ Редактировать ]
Парламент Ізраїлю офіційно ухвалив рішення про свій розпуск. причина - розбіжності членів Кнесету щодо законопроекту про призов на військову службу ортодоксальних євреїв.
Ініціатором законопроекту став прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу. Він сподівався, що його підтримають понад 60 парламентарів та законопроект буде ухвалено.
Однак цього не сталося. Нові парламентські вибори відбудуться 9 квітня. Згідно з опитуваннями, головним фаворитом буде партія Нетаньягу - Лікуд.
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