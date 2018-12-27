Кузина Кейт Миддлтон снялась абсолютно голой (фото) [ Редактировать ]
Родственница герцогини Кейт Миддлтон опубликовала откровенные снимки, на которых она запечатлена абсолютно голой. Танцовщица бурлеска Катрина Дарлинг сделала рождественский подарок своим поклонникам в Instagram.
Фото: Instagram
Однако вряд ли это порадовало герцогиню Кембриджскую. Как пишет издание Daily Star, бабушка Катрины Джейн Дарлинг является родной сестрой прадедушки Кэтрин по материнской линии - плотника Томаса Харрисона. Так что фактически 27-летняя Катрина приходится 36-летней Миддлтон троюродной сестрой.
Фото: Instagram
Хотя с семейством Миддлтон Дарлинг не поддерживает отношений, она уже заработала целое состояние, пользуясь своим "почти королевским происхождением". С тех пор, как Катрина, бывшая сотрудница солидного банка Barclays, узнала о своем родстве с герцогиней (это произошло в 2011 году - после помолвки Кэтрин с принцем Уильямом), она снялась для нескольких мужских журналов - Playboy and Loaded. Ее также наперебой зазывают к себе ночные клубы Великобритании и особенно США - где, как говорит Катрина, "люди дуреют от всего королевского".
Ранее мы сообщали, что Кейт Миддлтон нарушила королевский протокол.
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