Родственница герцогини Кейт Миддлтон опубликовала откровенные снимки, на которых она запечатлена абсолютно голой. Танцовщица бурлеска Катрина Дарлинг сделала рождественский подарок своим поклонникам в Instagram.

Фото: Instagram

Однако вряд ли это порадовало герцогиню Кембриджскую. Как пишет издание Daily Star, бабушка Катрины Джейн Дарлинг является родной сестрой прадедушки Кэтрин по материнской линии - плотника Томаса Харрисона. Так что фактически 27-летняя Катрина приходится 36-летней Миддлтон троюродной сестрой.

Фото: Instagram

Хотя с семейством Миддлтон Дарлинг не поддерживает отношений, она уже заработала целое состояние, пользуясь своим "почти королевским происхождением". С тех пор, как Катрина, бывшая сотрудница солидного банка Barclays, узнала о своем родстве с герцогиней (это произошло в 2011 году - после помолвки Кэтрин с принцем Уильямом), она снялась для нескольких мужских журналов - Playboy and Loaded. Ее также наперебой зазывают к себе ночные клубы Великобритании и особенно США - где, как говорит Катрина, "люди дуреют от всего королевского".

Ранее мы сообщали, что Кейт Миддлтон нарушила королевский протокол.