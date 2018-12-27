Стрельба на рождественской вечеринке: погибли 5 человек [ Редактировать ]
В Акапулько (Мексика) рождественская вечеринка обернулась настоящей трагедией: неизвестные ворвались в дом и устроили стрельбу. В результате инцидента погибли 5 человек, в том числе восьмимесячный младенец, сообщает El Universal.
Группа неизвестных ворвалась в жилой дом в Акапулько, где отмечали Рождество, и расстреляла присутствовавших.
В результате стрельбы четверо мужчин погибли на месте. Ранения также получил восьмимесячный младенец. Позже в больнице ребенок скончался от полученных ран. Нападавшие скрылись.
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