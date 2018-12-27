В Акапулько (Мексика) рождественская вечеринка обернулась настоящей трагедией: неизвестные ворвались в дом и устроили стрельбу. В результате инцидента погибли 5 человек, в том числе восьмимесячный младенец, сообщает El Universal.

Группа неизвестных ворвалась в жилой дом в Акапулько, где отмечали Рождество, и расстреляла присутствовавших.

В результате стрельбы четверо мужчин погибли на месте. Ранения также получил восьмимесячный младенец. Позже в больнице ребенок скончался от полученных ран. Нападавшие скрылись.

Ранее в центре Вены произошла стрельба.