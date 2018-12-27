Диетологи рассказали о том, что употребление некоторых продуктов приводит к резким скачкам уровня глюкозы в крови, и при постоянном их присутствии в рационе может развиться резистентности к инсулину. В случае подобного нарушения клетки организма перестают нормально реагировать на инсулин, вырабатываемый поджелудочной железой, - диабет на этом фоне может возникнуть очень быстро, пишет "Здоровье и Красота".

Медики назвали продукты, которые могут довести до диабета:

Белый рис . Данный продукт значительно обработан, поэтому в нем очень мало клетчатки, защищающей от "всплесков" глюкозы в крови. Согласно заключению экспертов, поедание риса чаще 5 раз в неделю сразу во много раз увеличивает риск развития диабета.

. Данный продукт значительно обработан, поэтому в нем очень мало клетчатки, защищающей от "всплесков" глюкозы в крови. Согласно заключению экспертов, поедание риса чаще 5 раз в неделю сразу во много раз увеличивает риск развития диабета. Мучное . Белая рафинированная мука мало чем отличается от белого шлифованного риса - мы наблюдаем все те же резкие взлеты уровня сахара в крови, содействующие инсулиновой резистентности.

. Белая рафинированная мука мало чем отличается от белого шлифованного риса - мы наблюдаем все те же резкие взлеты уровня сахара в крови, содействующие инсулиновой резистентности. Колбасные изделия . В них содержится избыточное количество насыщенных жиров, консервантов, крахмала и вкусовых добавок. Подобное сочетание "убивает" пищеварительную систему, лишенную ферментов для усвоения многочисленных компонентов, большинства их которых не существует в природе.

. В них содержится избыточное количество насыщенных жиров, консервантов, крахмала и вкусовых добавок. Подобное сочетание "убивает" пищеварительную систему, лишенную ферментов для усвоения многочисленных компонентов, большинства их которых не существует в природе. Молоко . Если пить слишком много молока, содержащего в себе насыщенные жиры, можно быстро обзавестись собственным жирком. Дополнительная жировая ткань вызывает относительную инсулиновую недостаточность и диабет. Для взрослого человека стакана молока в день вполне достаточно.

. Если пить слишком много молока, содержащего в себе насыщенные жиры, можно быстро обзавестись собственным жирком. Дополнительная жировая ткань вызывает относительную инсулиновую недостаточность и диабет. Для взрослого человека стакана молока в день вполне достаточно. Сладости. Тем, кто не может жить без сладкого, нужно искать варианты полезных лакомств, которые могут снабжать организм витаминами, минералами и клетчаткой. Употребление сладостей, которые лишены данных компонентов, вызывает "взрывное" повышение сахара в крови.

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