У РНБО ухвалили санкції проти росіян [ Редактировать ]
Рада національної безпеки і оборони України підтримала запровадження додаткових санкцій щодо фізичних та юридичних осіб Російської Федерації. Таке рішення ухвалили на засіданні напередодні.
Обмеження стосуються російських компаній, бізнесменів, політиків та депутатів, працівників силових структур, які активно підтримували чи сприяли агресивним діям проти України.
Також запроваджено обмежувальні заходи проти організаторів так званих "виборів"на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також щодо військових, суддів та правоохоронців, причетних до незаконного захоплення українських моряків у Керченській протоці 25 листопада 2018 року - йдеться в повідомленні РНБО.
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