У Афінах підірвали бомбу біля церкви [ Редактировать ]
У центрі Афін прогримів вибух. Вибуховий пристрій залишили поблизу однієї з церков. Постраждали двоє осіб: поліцейський, який прибув на виклик, його ушпиталили з пораненнями кінцівок та обличчя.
Крім того, незначні травми дістав служитель церкви, який перебував поруч. Поліція оточила район. Відповідальність за вибух поки що ніхто на себе не взяв. Деякі ЗМІ повідомляють, що у цьому районі грецької столиці нерідко відбуваються сутички між місцевими анархістами та поліцією.
по теме
"Удар по демократии": в телестудии взорвалась бомба
Возле здания частного греческого телеканала Skai в окрестностях Афин в понедельник, 17 декабря, взорвалась бомба
Вибух у Фастові: як зараз живеться постраждалим?
Майже два тижні минуло після вибуху в одному з житлових будинків у Фастові. Тоді двоє людей загинули, ще один травмувався, 77 - залишилися без даху над головою
Терористи атакували державну установу в Кабулі
Ліквідувати нападників вдалося лише через 5 годин - чи взяли на себе відповідальність терористичні угруповання?
Вибух у Львові: потерпілі у тяжкому стані
Потерпілі внаслідок вибуху, що прогримів минулої суботи на різдвяному ярмарку у Львові, досі у тяжкому стані. Один чоловік не може самостійно дихати
У Кабулі терорист-смертник підірвав автівку
Терорист-смертник підірвав автівку, начинену вибухівкою, біля Міністерства громадських робіт Афганістану. Після вибуху бойовики, які зайняли позиції поблизу будівлі, влаштували стрілянину із солдатами. Вона не вщухала 8 годин