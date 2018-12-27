Відповідальність за вибух поки що ніхто на себе не взяв

У центрі Афін прогримів вибух. Вибуховий пристрій залишили поблизу однієї з церков. Постраждали двоє осіб: поліцейський, який прибув на виклик, його ушпиталили з пораненнями кінцівок та обличчя.

Крім того, незначні травми дістав служитель церкви, який перебував поруч. Поліція оточила район. Відповідальність за вибух поки що ніхто на себе не взяв. Деякі ЗМІ повідомляють, що у цьому районі грецької столиці нерідко відбуваються сутички між місцевими анархістами та поліцією.