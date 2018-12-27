Известный российский актер жестоко избил жену [ Редактировать ]
Российский актер и телеведущий Марат Башаров избил свою жену Лизу Шевыркову. Брат Елизаветы Федор сообщил "СтарХиту", что Марат сломал нос его сестре.
"Это произошло сегодня. Она находится в больнице", - заявил родственник.
Как стало известно, всю ночь Лиза и ее мама провели в трампункте, теперь она спит после перенесенного стресса. По словам Федора, это не первый инцидент, когда Башаров поднимал руку на Лизу. В прошлом году, когда их сын был еще маленьким, женщину доставили в медицинское учреждение с серьезной травмой руки. Однако тогда семья не афишировала такие проблемы.
Ранее мы писали о том, что девушку Меловина жестоко избили.
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