Российский актер и телеведущий Марат Башаров избил свою жену Лизу Шевыркову. Брат Елизаветы Федор сообщил "СтарХиту", что Марат сломал нос его сестре.

"Это произошло сегодня. Она находится в больнице", - заявил родственник.

Как стало известно, всю ночь Лиза и ее мама провели в трампункте, теперь она спит после перенесенного стресса. По словам Федора, это не первый инцидент, когда Башаров поднимал руку на Лизу. В прошлом году, когда их сын был еще маленьким, женщину доставили в медицинское учреждение с серьезной травмой руки. Однако тогда семья не афишировала такие проблемы.

Ранее мы писали о том, что девушку Меловина жестоко избили.