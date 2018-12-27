Принц Гарри планировал сделать особый подарок Меган Маркл к Рождеству, но получил отпор со стороны своей семьи. Источник, близкий к королевской семье, сообщил изданию Radar Online, что герцог Сассексский хотел преподнести "кольцо с тремя камнями для Меган, которые бы символизировали их семью с будущим ребенком".

Однако такое желание принца не получило одобрения со стороны его бабушки - королевы Елизаветы II. Как сообщается, создание такого подарка для Меган было бы нарушением традиций. Королевский ювелир объяснил Гарри, что "кольцо преподносят, как подарок к юбилею, а не без особого повода".

Инсайдер также сообщил изданию: "Королева напомнила своему внуку, что он должен продолжать традиции и прекратить удовлетворять потребности и требования своей жены".