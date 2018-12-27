Стробинг - это техника макияжа, скульптурирование лица, которое подчеркивает достоинства и скрывает недостатки, придает чертам выразительность и объем, и все это - с помощью сияния. Что такое стробинг и как его правильно наносить, рассказали визажисты косметического бренда Мейбелин.

Как появился стробинг

Скульптурирование лица стробинг

Стробинг-макияж - далеко не новинка, но лишь сейчас на него обратили внимание визажисты и предложили женщинам использовать свет в качестве основного “скульптора” лица.

"Само название техники происходит от слова “стробоскоп” - это осветительный прибор, работающий мерцающими вспышками. Объем с помощью света на выпуклых местах - вот принцип, по которому работает техника стробинг в макияже", - отметили визажисты Мейбелин.

Какие звезды делали стробинг

Кендалл Дженнер со стробингом и без

Селебрити быстро подхватывают все модные тенденции в макияже, и в 2018 году многие забыли о контуринге и стали чаще прибегать к технике стробинга. Его можно видеть в макияже ангелов Victoria's Secret, например, Кэндис Свейнпол. Чаще других "стробятся" Кендалл Дженнер, Джиджи Хадид, Меган Маркл и другие кумиры 2019 года.

Стробинг отлично смотрится на коже любого оттенка - Марго Робби, Рита Ора и Рианна в равной степени милы с этим видом макияжа. Главное, удачно подобрать остальные средства и не переборщить с блеском, как это сделала Хлое Кардашьян.

Стробинг на лице Хлое Кардашьян

И не подчеркивать особенности внешности, например, как получилось со лбами таких красоток, как Оливия Уайлд и Меган Фокс. И, разумеется, загар Блейк Лайвли не так уж хорош с мерцанием.

Блейк Лайвли со стробингом на лице

Почему стробинг лица популярен

В эпоху Инстаграма для каждой второй девушки важно хорошо выглядеть на фото, и стробинг - идеальный для этой цели прием макияжа.

Стробинг придает более молодой вид. Блики света освежают внешность, подсвечивая лицо там, где с возрастом появляются затемнения - носогубные складки, контур нижней челюсти, виски и область под глазами.

Стробинг делает нос визуально уже, подбородок тоньше и острее, подчеркивает скулы и изгиб бровей. Стробинг может освоить каждый, кто захочет, в отличие от сложной техники контуринга.

"Сколько бы раз вы не просмотрели руководство Ким Кардашьян, ее контуринг все равно вызывает проблемы у большинства девушек. А стробинг можно делать с минимумом косметики, не понадобится палетка контурирующих средств и масса спонжей и кисточек", - поясняют эксперты Мейбелин.

Как правильно сделать стробинг

Стробинг в домашних условиях

Техника воспроизводится с использованием нескольких видов косметических средств. Можно использовать одно или два, в зависимости от того, насколько тщательным должен быть ваш макияж сегодня. Стробинг хорош в праздничной атмосфере, тогда следует наложить чуть больше блеска, а на каждый день будет достаточно нескольких штрихов одним-единственным средством.

Средства для стробинга

люминайзер (иллюминатор);

хайлайтер;

пудра с мерцанием;

карандаш-хайлайтер;

фиксатор макияжа.

Люминайзер - это крем с высоким содержанием светоотражающих частиц. Его можно подмешать в тональную основу, ВВ-крем или нанести самостоятельно, без тона. Люминайзер рассеивает свет вокруг лица таким образом, что мелкие дефекты становятся незаметны - это оптическая иллюзия, почти волшебство!

Хайлайтер - это косметическое средство, содержащее перламутровый блеск белого оттенка (снежно-белый, молочный, жемчужный, золотистый и т.п.). Косметика хайлайтер наносится на определенные участки, чтобы выделить их с помощью мягкого блеска.

Пудра с мерцанием - пудра с блестками (шиммер) или со слюдой - натуральным материалом, обладающим тихим блеском. Пудру удобно использовать в последнюю очередь, чтобы придать макияжу завершенность.

Хайлайтер в карандаше - средство, описанное выше, но в форме грифеля, в деревянном, пластиковом корпусе или автомат. Карандаш используют для макияжа губ, глаз, бровей, в редких случаях наносят на скулы.

Техника стробинга пошагово

Инструкция нанесения стробинга

1 шаг. Приготовьте все необходимое, выполните полное очищение кожи лица, нанесите крем и основу под макияж, дайте средствам впитаться.

2 шаг. Нанесите крем-люминайзер на все лицо и зону декольте, только избегайте наносить его на шею.

3 шаг. Возьмите хайлайтер и прорисуйте на лице несколько фигур: полосу на переносице на уровне глаз, затем тонкую линию вдоль спинки носа, следующим шагом нарисуйте два перевернутых треугольника на скулы под глазами, опуститесь к губам и троньте кремом середину верхней губы, и, наконец, нарисуйте круг на подбородке.

4 шаг. Широкой кистью тщательно растушуйте все линии и места с хайлайтером.

5 шаг. Добавьте карандаш-хайлайтер под брови и, если производитель рекомендует - проведите им по внутренней стороне нижнего века.

6 шаг. Припудрите лицо мерцающей пудрой.

7 шаг. Зафиксируйте макияж специальным спреем.

"Черная подводка для глаз смотриться намного выразительнее, если контур глаз подвести тонкой линией хайлайтера", - рекомендуют стилисты Мейбелин.

Типичные ошибки стробинга

Одна из главных ошибок - использование хайлайтера на неподготовленную, с жирным блеском кожу. Также невыгодно подчеркивать тон лица, если кожа оставляет желать лучшего - прыщи и воспаленный оттенок не удастся замаскировать под свечение люминайзера.

Днем стробинг уместен для неформальной обстановки - на пляже, шопинге, в кафе и гостях. Для деловой девушки блеск на лице не уместен. Другое дело вечеринка, конкурс красоты или свадьба, тогда можно не сдерживаться и сделать интенсивный стробинг.

Слишком много нанесенных средств портят впечатление, так как выглядят неестественно. Свечение превращается в слой перламутрового блеска, а шиммер испортит впечатление окончательно. Хотя вы можете использовать от 1 до 5 средств, каждое нужно наносить очень сбалансировано, в малом количестве.

Кому категорически не подходит стробинг

Девушкам с полным лицом и тем, у кого уже через полчаса после умывания на коже появляется жирный блеск. Дело в том, что свет увеличивает объемы, и полное лицо при стробинге кажется больше, чем есть на самом деле. А сочетание мерцающего макияжа и блестящей от пота и жира кожи - это и вовсе зрелище не для слабонервных.