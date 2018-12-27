27 декабря в центре Винницы прогремел взрыв. Оказалось, что разорвалось колесо в троллейбусе, следовавшем по улице Соборной, пишут "Факты".

Трое пассажиров были травмированы, их госпитализировали. У двоих из них подозревают переломы ног. В полиции после расследования инцидента установили, что после разрыва колеса в салоне троллейбуса открылась крышка напольного люка, которая и травмировала пассажиров.

В Винницкой транспортной компании инцидент пока не комментируют.

Ранее в центре Афин прогремел взрыв, в результате которого пострадали люди.