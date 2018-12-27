В троллейбусе прогремел взрыв, есть пострадавшие [ Редактировать ]
27 декабря в центре Винницы прогремел взрыв. Оказалось, что разорвалось колесо в троллейбусе, следовавшем по улице Соборной, пишут "Факты".
Трое пассажиров были травмированы, их госпитализировали. У двоих из них подозревают переломы ног. В полиции после расследования инцидента установили, что после разрыва колеса в салоне троллейбуса открылась крышка напольного люка, которая и травмировала пассажиров.
В Винницкой транспортной компании инцидент пока не комментируют.
Ранее в центре Афин прогремел взрыв, в результате которого пострадали люди.
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