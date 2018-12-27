Селедка под шубой: Топ-5 оригинальных рецептов [ Редактировать ]
Селедка под шубой - классический праздничный салат, без которого не обходится ни один новогодний стол. "Сегодня" публикует оригинальные рецепты "шубы" на Новый год 2019.
Селедка под шубой: классический рецепт
Ингредиенты:
500 г филе соленой сельди
500 г моркови
500 г свеклы
500 г картофеля
200 г репчатого лука
200 г майонеза
соль по вкусу
черный молотый перец по вкусу
Рецепт приготовления:
Разогрейте духовку до 190 С. Заверните вымытые, но не очищенные овощи (кроме лука) в фольгу, положите сверток в форму и запекайте 40-50 минут до мягкости.
Очистите овощи и по отдельности натрите на крупной терке. Заправьте майонезом и приправьте солью и перцем по вкусу.
Лук нарежьте как можно мельче, положите в дуршлаг и обдайте кипятком.
Филе сельди мелко нарежьте.
В прозрачный салатник или порционные салатники выложите слоями: лук, сельдь и картофель. Выложите слой моркови и свеклы. Если у вас остались ингредиенты, повторите слои, начиная с лука.
Прикройте салатник пищевой пленкой и поставьте в холодильник на пару часов.
Селедка под шубой с яблоками и вареными яйцами
Ингредиенты:
4 средних свеклы или 2 больших
4 средних моркови
3 средних картофеля
1 большой красный лук
500 г селедки
2 яблока (кисло-сладких)
3 яйца
майонез
Рецепт приготовления:
Отварить до нужной готовности овощи (проверяйте их регулярно кончиком ножа на готовность).
Все овощи натереть на крупной терке. Селедку нарезать средними кубиками. Нашинковать лук.
Очистить яблоки, спрыснуть лимонным соком и тоже натереть на терке. Теперь выкладываем слои: свекла, морковь, картошка, селедка, лук, яблоко, свекла.
Каждый слой смазывается майонезом, сверху обсыпать крошкой из желтка. Убрать в холодильник и вынуть перед подачей.
Роллы "Селедка под шубой"
Возьмите две свеклы небольшого размера и очистите от кожуры. Положите на лист промасленной фольги, смажьте медом, посыпьте тимьяном и заверните. Запекайте в духовке до мягкости.
Залейте 30 г порошкового желатина 1 стакан холодной кипяченой воды. Натрите свеклу на мелкой терке и смешайте ее с набухшим желатином.
Оберните доску пищевой пленкой и равномерно выложите свеклу тонким слоем. Должно получиться два листа свекольной "бумаги". Накройте еще одним куском пищевой пленки и отправьте в холодильник.
Отварные свеклу, картофель, морковь и яйца натрите на терке, лук мелко порубите.
Выложите на свекольную "бумагу" картофель, морковь, немного лука, яйцо и совсем чуть-чуть майонеза. Сверху разложите тонкие ломтики селедки и заверните.
Быстрая "шуба"
Ингредиенты:
2-5 ломтиков сельди
3 яйца
1 свекла
1 картофелина
Зеленый лук
Майонез
Для украшения:
Шнитт-лук
Укроп
Черный перец
Рецепт приготовления:
Мелко нарежьте зеленый лук и выложите в мисочку.
Заранее отварите и остудите картофель и свеклу. Очистите и натрите на мелкой терке. Добавьте к зеленому луку.
Филе сельди мелко нарежьте и добавьте к овощам.
Отварите заранее и остудите в холодной воде яйца. Желтки натрите на терке или разомните вилкой. Добавьте желтки к овощам и сельди и заправьте майонезом. Приправьте черным перцем и перемешайте.
Натрите на мелкой терке яичные белки и выложите в небольшие мисочки, распределив по дну и внутренним стенкам. Аккуратно выложите готовый салат в мисочки, чтобы белок оставался снаружи.
Подавайте в мисочках или перевернув на тарелку. Приправьте черным перцем и украсьте зеленью.
"Суши-шуба"
Залейте горячей водой тертую свеклу и добавьте порошковый желатин. Перемешайте и процедите на плоскую тарелку. Отправьте свекольное желе в холодильник застывать.
Филе сельди разрежьте на одинаковые кусочки шириной 3-4 см. Заранее приготовленное картофельное пюре смешайте с перетертым на блендере шпинатом.
Выложите пюре на кусочки сельди, украсьте маринованным красным луком и зеленым луком.
Свекольное желе разрежьте на прямоугольники и положите сверху. Новогодний салат готов, можно подавать!
Ранее мы писали, какие коктейли приготовить на Новый год 2019.
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