Худшие пять лет ХХI столетия - таковы экономические итоги 2014-18 годов. Если же суммировать, помимо экономики, такие направления как внешняя политика, безопасность и социальная защита, последняя пятилетка окажется худшей за все время независимости, пишет народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин в блоге на сайте "Корреспондент".

Пять лет назад, несмотря на ряд негативных факторов, Украина находилась в полосе стабильного роста экономики и, как следствие этого, - в полосе медленного, но устойчивого роста доходов граждан.

Сегодня Украина - самое бедное государство в Европе с одним из самых низких уровней социальной защиты и одним из самых высоких уровней коррупции.

Падение доходов украинцев и резкое ухудшение их социальной защищенности власть пытается объяснить войной. Но реальная причина кризиса - сама власть, которая не хочет (а теперь уже и не может) эту войну остановить.

70,4% от уровня 2013 года

Впрочем, даже в сложившейся ситуации социально-экономические результаты Украины к концу 2018 года должны были быть лучше. В течение трех последних лет наша страна имела благоприятную конъюнктуру на мировых рынках основных экспортных товаров: мировые цены на сталь выросли на 90%, железорудное сырье - на 40%, пшеницу - на 25%. На этот же период была взята (причём на крайне невыгодных условиях) передышка в выплатах части внешних долгов.

Но весь этот период был потрачен впустую. Больше того, власть своими политическими решениями (блокада Донбасса и др.) ещё и снижала экономический рост. В результате на конец 2018 года реальный ВВП не восстановился до докризисного уровня и будет всё ещё на 8,6% ниже, чем в 2013 году. А долларовый ВВП, по прогнозам МВФ, в 2018 году составит 126,4 млрд долларов или 70,4% от уровня 2013 года (179,6 млрд долларов).

Пока украинская власть вносит евроинтеграционный курс в Конституцию, Украина отдаляется от Евросоюза всё дальше и дальше. За те же пять лет, пока наш ВВП падал, в в Литве он вырос на 16,3%, в Болгарии – на 17,1%, в Молдове – на 18,1%, в Словакии – на 18,4%, в Венгрии и Чехии – на 19,1%, в Польше – на 20,6%, в Румынии – на 25,2%.

По итогам пятилетки Украина оказалась не в Европе, а в числе десяти худших государств мира. В экономическом плане наши соседи не Польша и Венгрия, а Южный Судан и Сирия.

55 долларов вместо 119-ти

Результат экономического провала 2014-18 годов – всеобщая бедность украинцев. На конец 2018 года минимальная пенсия составит 1 497 грн или 53% от фактического прожиточного минимума (2 822 грн в ценах ноября), рассчитанного Минсоцполитики на основе установленной потребительской корзины и индекса цен. В долларовом эквиваленте минимальная пенсия с 2013 года снизилась в 2,2 раза (с 119 до 55 долларов).

Одновременно с этим 22,8% работающих украинцев (по состоянию на сентябрь 2018 года) получали зарплату до 4 тысяч гривен, т.е. меньше фактического прожиточного минимума для трудоспособных, который составляет 4 313 гривны с учетом суммы обязательных платежей.

Средняя зарплата за январь-октябрь 2018 года составила 8 666 грн, что в долларовом эквиваленте составляет 319 долларов, и не дотягивает уровня 2013 года на 22% (2013 год – 411 долларов).

Однако даже нынешние низкие зарплаты получают далеко не все. На 1 ноября 2018 года долг по выплате зарплат составил 2,88 млрд грн, увеличившись с начала года на 21,8%. И это худший показатель за последние 15 лет.

Все это происходит на фоне беспрецедентного роста тарифов на коммунальные услуги. В ситуации, когда номинальная средняя зарплата за 2014-18 годы выросла в 2,65 раза, а средняя пенсия – всего на 69%, коммунальные тарифы подорожали в 5-10 раз. В результате в прошлом отопительном сезоне 45% семей вынуждены были обратиться за субсидией.

В ноябре 2018 года тарифы на газ для населения выросли на 23,5%, тарифы на тепло вырастут на 18-23% с начала следующего года. Однако, вместо увеличения или хотя бы сохранения действующего уровня поддержки семей, власть, наоборот, начала сокращать число получателей субсидий и урезать средний размер выплат. По данным Госстата, на начало нынешнего отопительного сезона субсидию получало всего 3,3 миллиона семей или в два раза меньше, чем в апреле 2018 года.

Учитывая мизерный рост доходов за последний год, это означает, что более трех миллионов семей просто не смогут оплачивать коммунальные услуги. И в результате, по установленным властью правилам, вообще лишатся права на субсидии.

Курс без перспективы

Подводя катастрофические итоги 2018 года и последней пятилетки в целом, важно отметить, что улучшения перспектив при нынешней власти и её политико-экономическом курсе не предвидится. Уже в 2019 году, по прогнозам МВФ, из-за падения цен на основные экспортные продукты (сталь, руду, подсолнечное масло) темпы восстановления экономики замедлятся даже по сравнению с нынешними.

Инвестиционная активность также остается низкой и не отвечает задачам поддержания устойчивого роста, не говоря уже о его ускорении. По итогам 9 месяцев 2018 года валовое накопление основного капитала составило 15,5% ВВП, тогда как для поддержания устойчивых темпов экономического роста необходимо не менее 20%.

Основные причины такого положения дел – отсутствие мира и неблагоприятный инвестиционный климат, который сдерживает инвестиционную активность, в том числе приток прямых иностранных инвестиций. Если за 2010-13 годы среднегодовой приток прямых иностранных инвестиций составлял 6 млрд долларов, то в 2016-18 годах – 2,6 млрд долларов. Причём последние три года их приток неуклонно сокращается.

Банковская система не выполняет свою главную функцию – кредитование экономики, что сдерживает ее восстановление. На фоне потери половины кредитного портфеля (объём кредитов по отношению к ВВП ужался с 62% в 2013 году до оценочно 32% в 2018 году) возобновление кредитования идёт крайне медленно и в значительной части за счёт выдачи рискованных потребительских кредитов.

Наконец, в ближайшие три года Украину ждут пиковые выплаты по внешнему госдолгу: в 2019-21 года нам придется выплатить внешним кредиторам около 17 млрд долларов. Кроме того, дефицит торговли товарами и услугами увеличивается, достигнув за 10 месяцев 2018 года 10 млрд долларов.

Перезагрузка-2019

Чтобы вырваться из замкнутого круга отсталости и нищеты, Украина должна изменить курс. Показатели катастрофического падения промышленности за 2014-18 годы показывают, где именно находится ключ к восстановлению экономики и росту доходов граждан.

Отставание объемов производства от 2013 года в угольной отрасли составляет 61,0%, коксохимической промышленности – 38,9%, машиностроении – 25,9%, металлургии – 24,0%. Авиастроение и судостроение практически уничтожены. Вернув прежние объёмы производства в промышленности, мы сможем вернуть уровень доходов и социальной защиты граждан к 2013 году.

Но ключевым пунктом в плане восстановления страны является мир. Политика нынешней власти привела к тому, что его достижение невозможно без изменения политического курса. И это будет задачей политических сил, которые придут к власти в 2019 году.

Политическое поражение "партии войны" откроет возможности для прорыва в политическом урегулировании. Появится возможность не просто реанимировать Нормандский и Минский переговорные форматы. Неминуемо начнутся реальные двусторонние переговоры нового руководства Украины со всеми сторонами конфликта. Главная задача – обеспечить полное и окончательно прекращение огня на всей линии размежевания и выработать план конкретных шагов по реинтеграции Донбасса.

Важнейшую роль в этом сыграет парламент. Поэтому необходимо еще до парламентских выборов попытаться сформировать в Верховной Раде конструктивное ответственное большинство.

Взаимодействие с регионами должно стать одним из основных приоритетов новой власти. Регионы и громады перестанут быть бесправными объектами государственной политики и примут полноценное участие в формировании государственного курса.

Первая общая задача – согласование основ бюджетной политики и выход на сбалансированный бюджет 2020-го и следующих лет. Нужно решить реальные социальные проблемы украинских семей. Важно пересмотреть тарифную и ценовую политику, обеспечить достойный уровень гарантированных зарплат и пенсий, прекратить урезание государственных субвенций местному самоуправлению. Остановить разрушение промышленности, медицины и образования.

Следующий, 2019 год должен стать годом возврата гражданам их конституционных прав в полном объёме. Все решения, направленные на подавление, ограничения, репрессии, преследования и ущемление прав прекратят свое действие. Должны уйти в прошлое цензура и преследование СМИ, ограничения культурных прав и вмешательство государства в дела церкви.

Такими являются основные задачи большой политической "перезагрузки" 2019 года. Уверен, что в украинском обществе есть критическая масса граждан, которая поддержит программу возврата страны на путь мира и развития.