27 декабря на Надднепрянском шоссе столкнулись Volkswagen и Chevrolet. В результате аварии пострадал ребенок, сообщает "Информатор".

ДТП случилось около 13:00.

Volkswagen аварийной службы канализационных систем двигался в сторону Столичного шоссе, после чего повернул на заезд на Южный мост. Но в последний момент водитель изменил маршрут и решил вернуться в крайнюю полосу движения, по которой двигалось такси Chevrolet Aveo с ребенком в салоне.В результате столкновения такси выбросило на бордюр, после чего автомобиль перевернулся и остался лежать на крыше.

В аварии пострадал 4-летний пассажир такси. Ее с травмой головы госпитализировали медики. Водитель Chevrolet и мама ребенка не пострадали.

Ранее мы писали, что в Днепре столкнулись Daewoo и грузовой автомобиль.