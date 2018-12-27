В Киеве перевернулся автомобиль, пострадал ребенок [ Редактировать ]
27 декабря на Надднепрянском шоссе столкнулись Volkswagen и Chevrolet. В результате аварии пострадал ребенок, сообщает "Информатор".
ДТП случилось около 13:00.
Volkswagen аварийной службы канализационных систем двигался в сторону Столичного шоссе, после чего повернул на заезд на Южный мост. Но в последний момент водитель изменил маршрут и решил вернуться в крайнюю полосу движения, по которой двигалось такси Chevrolet Aveo с ребенком в салоне.В результате столкновения такси выбросило на бордюр, после чего автомобиль перевернулся и остался лежать на крыше.
В аварии пострадал 4-летний пассажир такси. Ее с травмой головы госпитализировали медики. Водитель Chevrolet и мама ребенка не пострадали.
Ранее мы писали, что в Днепре столкнулись Daewoo и грузовой автомобиль.
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