Злет після падіння: індекс Dow Jones досяг історичного максимуму [ Редактировать ]
Біржі США показали рекордне зростання за останні 10 років. В першу чергу - завдяки інвесторам, які поновили торги після різдвяних канікул.
Відтак, біржовий індекс Dow Jones виріс більше ніж на 1 000 пунктів - це найвищий показник за всю історію його існування.
Здорожчали переважно акції технологічних, медичних, і енергетичних компаній, банків, торговельних мереж, зокрема, великих інтернет-магазинів.
Утім, навіть з огляду на сьогоднішнє рекордне зростання, цей грудень - найгірший на останні 87 років. Востаннє біржі зазнавали подібних втрат у грудні 1931 року, у розпал "Великої Депресії".
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