"Нацбанк" поповнив золотовалютні резерви України [ Редактировать ]
Україна отримала від Deutsche Bank майже 350 мільйонів євро кредиту під гарантії Світового банку - про це повідомляє прес-служба "Мінфіну".
Нагадаємо, 18 грудня Рада директорів Світового банку ухвалила рішення про надання Україні фінансових гарантій на суму 750 млн.доларів.
Пізніше у "Нацбанку" повідомили, що ці кошти будуть спрямовані на поповнення золотовалютних резервів України.
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