Україна отримала від Deutsche Bank майже 350 мільйонів євро кредиту під гарантії Світового банку - про це повідомляє прес-служба "Мінфіну".

Нагадаємо, 18 грудня Рада директорів Світового банку ухвалила рішення про надання Україні фінансових гарантій на суму 750 млн.доларів.

Пізніше у "Нацбанку" повідомили, що ці кошти будуть спрямовані на поповнення золотовалютних резервів України.