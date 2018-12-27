Цьогоріч - без передсвяткової валютної паніки. Останні тижні офіційний курс гривні до долара значно зріс. Лише за останню добу долар впав на 17 копійок. Експерти навіть запевняють, що таке падіння американської валюти перед новорічними святами найбільше за останні 10 років.

Що так вплинуло на валютний курс - з'ясовувала Анастасія Старовойт.

За прогнозами міжнародних рейтингових агентств, до кінця поточного року курс долара в Україні мав би зрости до 29 гривень 50 копійок. Натомість - він почав падати. Напередодні "зелений" втратив 12 копійок, сьогодні знецінився ще на 17 копійок. Однією з основних причин експерти називають нещодавній транш від МВФ.

"Конечно же, то, что МВФ дал деньги и возобновил сотрудничество с Украиной - это оказалось, в первую очередь, психологической воздействие. Потому что, все понимают, что полгода все будет хорошо. И те, кто спекулятивно покупали доллары - у них появилось желание продать. То есть, спекулятивный спрос упал. "Нацбанк" агрессивно подыграл - когда была паника перед военным положением - они насытили рынок валютой", - говорить Ерік Найман, банківський експерт.

У зміцненні гривні не останню роль відіграв "Нацбанк".

"Украина зависит от импорта, все оплачивается в валюте. Национальный банк перешел к двойному влиянию на инфляцию. С одной стороны - он повышает учетную ставку, а с другой стороны - он укрепляете национальную валюту. Поэтому, достаточно низкие показатели инфляции - 10 процентов. Это для Украины - не инфляция", - переконаний Олексій Кущ, економіст, фінансовий аналітик.

Фінансисти запевняють - суттєво вплинути на валютний ринок може лише світова економічна криза, тож зараз боятися нічого.

"Сейчас, действительно, благоприятная экономическая ситуация, которой нужно пользоваться тем, кто хочет купить иностранную валюту", - запевняє Олексій Кущ, економіст, фінансовий аналітик.

Утім, більшість пересічних українців скуповувати валюту не поспішають.

"Ну, купиш ти на кілограм м'яса більше, ну з'їси ти м'яса більше. На цей Новий рік, суті, воно не вплине. Так може поправишся, жирнішим станеш, то таке", - говорить Денис Кобля, житель Києва.

"Парадоксально - всегда перед Новым годом он рос, а сегодня он упал. Наверное, это хорошо", - говорить Олег Анатолійович, житель Києва.

"Не впливає ніяким чином. Успіхів вам і нехай на вас курс теж не впливає!", - побажав Олег Анатолійович, житель Києва.

Черговий транш від МВФ та ймовірні коливання курсу - експерти прогнозують навесні. Після президентських виборів. Однак, впевнені - ситуація з доларом стабілізується, і його курс зупиниться на позначці 28 гривень плюс-мінус 50 копійок.