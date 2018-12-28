У Дніпрі затримали серійних автовикрадачів [ Редактировать ]
У Дніпрі затримали викрадачів автівки.
Двоє чоловіків поцупили автомобіль в одному з дворів, змінили номерний знак та знищили номерні частини кузова.
У машині поліція знайшла гаманець і документи власника автомобіля, програматор ключів та прилад для пригнічення сигналів.
На рахунку зловмисників понад 10 крадіжок у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Тепер їм загрожує до 15 років в'язниці.
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