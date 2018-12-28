У Дніпрі затримали викрадачів автівки.

Двоє чоловіків поцупили автомобіль в одному з дворів, змінили номерний знак та знищили номерні частини кузова.

У машині поліція знайшла гаманець і документи власника автомобіля, програматор ключів та прилад для пригнічення сигналів.

На рахунку зловмисників понад 10 крадіжок у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Тепер їм загрожує до 15 років в'язниці.