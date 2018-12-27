Американець уперше в історії самотужки перетнув Антарктиду [ Редактировать ]
33-річний американець Колін О'Брейді уперше в історії самотужки перетнув Антарктиду.
Щоб подолати вкритий вічною кригою континент, мандрівникові знадобилося 54 дні. За це час Колін пройшов на лижах близько півтори тисячі кілометрів. Упродовж усієї подорожі - екстремал тягнув за собою сани зі спорядженням і припасами завважки близько 170 кілограмів.
Американець став першим, кому вдалося перетнути Антарктиду без сторонньої допомоги. Всі його попередники або сходили з маршруту, або гинули. Останній трагічний випадок стався 2016 року. Тоді 55-річний британець Генрі Ворслі загинув, не дійшовши до фінішу 50 кілометрів.
по теме
Житель Чехії прикрасив оселю рекордною кількістю гірлянд
Житель чеського села Чотовіце вже 17 років поспіль до Різдва прикрашає свою оселю святковою ілюмінацією
В Антарктиде обнаружена загадочная 100-метровая башня (видео)
В приложении Google Earth виртуальные уфологи сделали очередное открытие: на одном снимке Антарктиды заметили непонятную тень
Українка Юлія Джима перемогла у індивідуальній гонці Кубка світу з біатлону
Окрім Юлії, у змаганнях брали участь ще чотири українки, але їхні здобутки - за межами першої десятки
Джамала впервые опубликовала фото с сыном
Снимок приурочен к его 9-месячному возрасту
Курс валюти: прогнози експертів на 2019 рік
Що впливає на валютний ринок, та скільки коштуватиме долар?