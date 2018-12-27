33-річний американець Колін О'Брейді уперше в історії самотужки перетнув Антарктиду.

Щоб подолати вкритий вічною кригою континент, мандрівникові знадобилося 54 дні. За це час Колін пройшов на лижах близько півтори тисячі кілометрів. Упродовж усієї подорожі - екстремал тягнув за собою сани зі спорядженням і припасами завважки близько 170 кілограмів.

Американець став першим, кому вдалося перетнути Антарктиду без сторонньої допомоги. Всі його попередники або сходили з маршруту, або гинули. Останній трагічний випадок стався 2016 року. Тоді 55-річний британець Генрі Ворслі загинув, не дійшовши до фінішу 50 кілометрів.