Снимок с ребенком украинская певица опубликовала на своей Instagram-странице в честь его 9-месячного возраста.

Певица Джамала опубликовала на своей Instagram-странице первое фото сына, на котором показано его лицо. Снимок приурочен к его 9-месячному возрасту. За несколько часов он набрал тысячи лайков пользователей.

В комментарии к снимку артистка отметила, что 9 месяцев для человека - это важная дата.

"Ты все время держишь их в голове, как срок чуда и оно происходит. Слава Богу!", - отметила артистка.

"А потом это чудо в свои 9 месяцев уже издает звуки, похожие на слова, точно узнает тебя из нескольких людей, откликается на свое имя и даже танцует, когда слышит голос мамы", - добавила исполнительница.

Ранее мы писали, что известную певицу могут лишить родительских прав.