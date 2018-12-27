Джамала впервые опубликовала фото с сыном [ Редактировать ]
Снимок с ребенком украинская певица опубликовала на своей Instagram-странице в честь его 9-месячного возраста.
Певица Джамала опубликовала на своей Instagram-странице первое фото сына, на котором показано его лицо. Снимок приурочен к его 9-месячному возрасту. За несколько часов он набрал тысячи лайков пользователей.
В комментарии к снимку артистка отметила, что 9 месяцев для человека - это важная дата.
"Ты все время держишь их в голове, как срок чуда и оно происходит. Слава Богу!", - отметила артистка.
"А потом это чудо в свои 9 месяцев уже издает звуки, похожие на слова, точно узнает тебя из нескольких людей, откликается на свое имя и даже танцует, когда слышит голос мамы", - добавила исполнительница.
Ранее мы писали, что известную певицу могут лишить родительских прав.
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