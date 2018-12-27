Ученые изучают человека уже не первое тысячелетие, но мозг по-прежнему остается загадкой для специалистов. Хотя они серьезно продвинулись в изучении функционирования мозга, пока еще многие процессы - загадка для них. Об этом пишет "Медицина 2.0".



Один из простейших способов развить мозг - решение головоломок.



У каждого человека в течение дня возникают небольшие паузы, и это время стоит потратить на решение занимательных задач, разгадывание ребусов или собирание паззлов. Эти занятия помогут скоротать минуты и прекрасно разовьют логические и пространственное мышление.

Ранее мы писали, что газировка может приносить пользу для здоровья.