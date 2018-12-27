Если вы часто испытываете неприятные симптомы после употребления алкоголя, это может означать, что ваше тело не может усвоить его как следует. Медики назвали несколько общих симптомов, которые появляются у людей с аллергией на спиртное. Их публикует "Сегодня".

Ваше лицо "горит"

Если ваше лицо становится потным и очень красным, это может свидетельствовать об аллергической реакции. Когда вы только начинаете пить, ваше тело превращает спирт в ацетальдегид. Если организм не может нейтрализовать это вещество достаточно быстро, капилляры крови на лице расширяются, что приводит к дальнейшему покраснению кожи из-за высвобождения гистамина.

Проблемы с дыханием

Из-за высокого уровня гистаминов могут возникнуть заложенность носа и проблемы с дыханием. Особенно в этом отношении опасны травяные, цитрусовые, медовые и ягодные настойки - они даже способны вызвать у аллергиков приступ удушья.

Крапивница

У многих людей существует повышенная чувствительность к некоторым ингредиентам спиртных напитков. В список опасных компонентов, провоцирующих появление крапивницы, входят пшеница, ячмень и рожь.

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