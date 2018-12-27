Набор глинтвейна своими руками: идеи подарков на Новый год [ Редактировать ]
Хотите порадовать близких вкусным подарком, сделанным своими руками? Тогда приготовьте подарочный набор для глинтвейна. Презент дополняет сахарная пудра со съедобными блестками. "Сегодня" пишет о том, как его приготовить.
Подарочный набор для глинтвейна
Ингредиенты:
Набор для глинтвейна:
2 звездочки бадьяна
2 палочки корицы
6 горошин душистого перца
6 коробочек кардамона
2 лавровых листа
8 бутончиков гвоздики
12 шт. изюма
сушеная цедра 2-х апельсинов
сушеная цедра 2-х лимонов
Для сахарной пудры:
200 г сахара
1 стручок ванили
10 г серебряных и золотых сахарных шариков
Рецепт приготовления:
Помойте и обсушите апельсины и лимоны. Снимите ножом с цитрусовых цедру и подсушите ее в духовке в течение 30 минут при температуре 160 С.
Смешайте специи и цедру, уложите в красивую банку и подарок готов. Такого набора достаточно для двух бутылок вина, а значит, для двух порций глинтвейна.
Приготовьте сахарную пудру. Высушите при комнатной температуре стручок ванили (для этого вам понадобится 5-7 дней). Измельчите в кофемолке сахар, стручок ванили и сахарные шарики, которые придадут пудре легкий блестящий оттенок. пересыпьте ванильную пудру в красивую баночку и подарок готов!
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