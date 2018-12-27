Хотите порадовать близких вкусным подарком, сделанным своими руками? Тогда приготовьте подарочный набор для глинтвейна. Презент дополняет сахарная пудра со съедобными блестками. "Сегодня" пишет о том, как его приготовить.

Подарочный набор для глинтвейна

Ингредиенты:

Набор для глинтвейна:

2 звездочки бадьяна

2 палочки корицы

6 горошин душистого перца

6 коробочек кардамона

2 лавровых листа

8 бутончиков гвоздики

12 шт. изюма

сушеная цедра 2-х апельсинов

сушеная цедра 2-х лимонов

Для сахарной пудры:

200 г сахара

1 стручок ванили

10 г серебряных и золотых сахарных шариков

Рецепт приготовления:

Помойте и обсушите апельсины и лимоны. Снимите ножом с цитрусовых цедру и подсушите ее в духовке в течение 30 минут при температуре 160 С.

Смешайте специи и цедру, уложите в красивую банку и подарок готов. Такого набора достаточно для двух бутылок вина, а значит, для двух порций глинтвейна.

Приготовьте сахарную пудру. Высушите при комнатной температуре стручок ванили (для этого вам понадобится 5-7 дней). Измельчите в кофемолке сахар, стручок ванили и сахарные шарики, которые придадут пудре легкий блестящий оттенок. пересыпьте ванильную пудру в красивую баночку и подарок готов!​

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