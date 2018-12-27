На Миколаївщині викрили агентурну мережу російських спецслужб [ Редактировать ]
Агентурну мережу російської військової розвідки викрили співробітники СБУ на Миколаївщині. Кілька днів тому оперативники затримали її керівника - капітана Збройних Сил у запасі. Чоловіка завербували у Севастополі, до Криму він багато разів їздив на агентурні зустрічі.
За завданням російської спецслужби, затриманий разом зі спільниками збирав та передавав інформацію про військових в Очаківському гарнізоні. Зокрема, він мав створити бойове підпілля, яке б займалося дестабілізацією в регіоні. Вдома в агента вилучили засоби зв'язку, техніку та носії інформації.
Чоловіка обвинувачують у державній зраді, наразі він під вартою на 2 місяці.
"В октябре 2014 года был завербован в обмен на предоставление мне российского паспорта. Я превысил меру допустимого. Признаю свою вину. И буду сотрудничать со следствием", - говорить затриманий.
"Нині, коли суттєво зміцнені Збройні сили України та силові структури. Робота ГУ ШЗСРФ значною мірою переформатована на проведення глибоко законспірованих та довготривалих операцій. Їх метою є підрив обороноздатності нашої країни, а також суттєве послаблення усіх сфер її життєзабезпечення. При цьому використовуються відверто диверсійні та терористичні методи", - зазначив Володимир Настюк, представник Департаменту контррозвідки СБУ.
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