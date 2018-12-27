Чотири роки судових митарств. У Черкасах судді ніяк не можуть почати розгляд справи про замовне вбивство журналіста-майданівця Василя Сергієнка. Ймовірні організатори та виконавці злочину - на лаві підсудних, але справа стоїть на місці.

Мало не кожне засідання відбувається зі скандалом. Сьогоднішнє - теж не обійшлося без сюрпризів.

Наші кореспонденти розкажуть всі деталі.

До таких довготривалих підготовчих слухань вдова Героя України Василя Сергієнка за три роки майже звикла. Хоч і живе у Корсуні, але намагається приїздити на кожне засідання. Каже, терпіння тримається лише на одному - бажанні чесного правосуддя.

"По суті, справа не йде, а ми тільки боремось, боремось щоб залишити під вартою. От буде зараз засідання, мабуть теж саме буде. В пам'ять свого чоловіка, я не можу зрадити просто. Хоча я, звичайно, вже дуже стомилась", - говорить Валентина Сергієнко, вдова загиблого журналіста.

Усі засідання схожі одне на одне. Єдине, що змінилося - обвинуваченим у організації, викраденні та жорстокому вбивстві журналіста - дозволили вийти з металевої клітки і зняти кайданки. Цього добився одіозний харківський адвокат Олександр Шадрін. Кожне засідання він буквально засипає суддів клопотаннями.

Сьогодні перше щодо присутності преси:

"Необхідно обмежити, або шляхом закритого судового засідання, або шляхом заборони проведення відео-зйомки в залі судового засідання".

Шадрін - адвокат обвинуваченого в організації викрадення та вбивства Вадима Мельника. Своє клопотання пояснює гірким досвідом спілкування із пресою під час минулих засідань. Та чомусь у коментарях плутає презумпцію невинності із захистом персональних даних.

"Ви порушуєте принцип презумпції невинуватості до вироку, який набув законної сили - зазначаєте прізвища обвинувачених. - Конкретно, за яке число таке було назване? У травні при сюжеті про затримання мого підзахисного - ви оприлюднили його прізвище", - наполягає Олександр Шадрін, адвокат обвинуваченого в організації вбивства.

А от прокурори категорично проти аби журналісти залишили залу. Кажуть, розгляд цього резонансного злочину і так штучно затягується, а без розголосу в ЗМІ довести справу до кінця буде взагалі нереально. Крім того розслідування Генпрокуратури щодо встановлення замовника вбивства вже на фінальній стаді. Хоча офіційно його ім'я слідчі поки не розголошують.

"Я клопотала, щоб відмовили в задоволені вказаного клопотання, так як вважаю, що засоби масової інформації мають право бути присутніми під час судового засідання", - зазначила Вікторія Дидич, державний обвинувач у справі.

Та після майже годинної перерви судді постановили - представники ЗМІ можуть бути присутні, але знімати обвинувачених та називати їх імена та прізвища - категорично заборонили.

Далі - перейшли до розгляду клопотань адвоката. Зокрема, він наполягає - відпустити підзахисних під домашній арешт, та провести додаткові медичні експертизи.