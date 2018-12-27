Дональд Трамп оскандалився перед військовослужбовцями [ Редактировать ]
Президент США несподівано прилетів в Ірак. Дональд Трамп відвідав там американських військових. Не обійшлося без скандалу.
Якого? - розкаже Олексій Пшемиський.
Лише кілька днів тому Дональд Трамп жалівся журналістам, як йому самотньо на Різдво у Білому Домі. А цієї ночі Президент США несподівано для всіх влаштував собі подорож до Іраку.
Про візит американського президента першими дізналися інтернет-блогери. Користувачі Twitter опублікували фото літака Трампа "Еір-Форс Ван", у небі над Великою Британією. На радарах його замаскували як вантажний.
Вже у Багдаді на військовій базі "Аль Асад" Трамп заявив - дуже боявся летіти, а тому заходи безпеки були - надзвичайними.
"Звісно, я переймався через безпеку. Не за себе особисто, а за сам інститут президентства. За першу леді. Але ми вжили усі заходи безпеки - летіли із повністю вимкненим світлом, та позачиняли у літаку всі ілюмінатори", - заявив Дональд Трамп, президент США.
Цей візит до американських військових у "гарячій" точці закордоном - перший за увесь час президентства Трампа.
Не обійшлося без скандалу. На відео, яке опублікував очільник Білого дому у Twitter, потрапили спецпризначенці із секретного підрозділу морських котиків "Тім файв", які були без масок. Трампа також звинуватили у незаконній агітації - він роздав солдатам кілька бейсболок із своїм автографом та слоганом "Зробимо знов Америку величною" і "Трамп 2020".
Про політику говорив і у виступі перед військовими. Знову заявив, що не відступиться від будівництва стіни та пообіцяв вивести війська із Сирії.
"Ми повністю виведемо американські війська із Сирії. І зробимо це дуже сплановано та організовано. Наш контингент залишатиметься в Іраку, щоб не дозволити "ІДІЛу" підняти голову. Америка не буде битися за кожну країну на планеті. Якщо хочуть, аби ми допомагали, - хай платять. Грошима", - наголосив Дональд Трамп, президент США.
Нагадаємо, рішення про виведення військ викликало шквал критики у США. На думку багатьох військових експертів, війна проти "ІДІЛу" ще далека від завершення. Через незгоду із Трампом, у відставку пішов глава Пентагону Джеймс Меттіс.
Візит Трампа до Іраку вже використали противники президента. Заявивши, що він залишив країну, яка фактично вже шостий день перебуває у режимі надзвичайного економічного стану. Утім, Трамп навряд чи зважатиме на це. Адже останні дні рейтинги президента США стрімко зростають.
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