Монетизація чи зменшення тарифів: Юрій Бойко представив законопроект реформування галузі [ Редактировать ]
Субсидії натомість доступні не всім. І борги за комуналку, які і так уже космічні - будуть лише накопичуватись. Отже, потрібно зменшувати тарифи, і можливості є. Так вважає засновник "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко.
"Борги за ЖКГ ростуть. Коли я працював міністром, вартість газу була 400 гривень, зараз 8,5 тисяч! Зрозуміло, що будуть борги і вихід тільки один - зменшення тарифів, приведення до економічно-обгрунтованого рівня.
Ми надали законопроект 9403 - я його підготував, і за мого авторства він пішов - згідно з яким, максимальна вартість газу в Україні, економічно-розрахункова суміш між газом власного видобутку і імпортованим газом на сьогодні є 4820 гривень.
І з цього потрібно розраховувати і субсидії і надавати їх всім іншим користувачам, все інше - це спекуляція, це наживання додаткових преміях керівникам "Нафтогазу", і все інше - це грабунок людей. Вони не будуть сплачувати такі тарифи, вони не в змозі, а частково - взагалі переходять з газу на дрова!
Ми бачили на власні очі, коли людина просто закриває газ і йде в сад рубати дрова щоб протопити хату", - наголосив Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".
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