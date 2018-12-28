Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер полнометражного фильма "Черное зеркало: Брандашмыг".

Трейлер опубликован на YouTube-канале Netflix.

Действие фильма происходит в 1984 году. По сюжету, программист разрабатывает игру по роману в стиле фэнтези. Но со временем, границы между игрой и реальностью стираются.

Брандашмыг (Bandersnatch) - фантастическое существо из романа Льюиса Кэрролла Алиса в Зазеркалье).

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