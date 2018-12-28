"Черное зеркало": Netflix опубликовал трейлер полнометражного фильма [ Редактировать ]
Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер полнометражного фильма "Черное зеркало: Брандашмыг".
Трейлер опубликован на YouTube-канале Netflix.
Действие фильма происходит в 1984 году. По сюжету, программист разрабатывает игру по роману в стиле фэнтези. Но со временем, границы между игрой и реальностью стираются.
Брандашмыг (Bandersnatch) - фантастическое существо из романа Льюиса Кэрролла Алиса в Зазеркалье).
Ранее мы также писали о фильмах, с сюжетом о страшном будущем.
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