В одной из воинских частей прогремел взрыв: есть пострадавший [ Редактировать ]
Пресс-служба Оперативного командования Юг сообщает, что в котельной одной из воинских частей Украины произошел взрыв котла.
В результате взрыва 20-летний солдат срочной службы получил ожоги и многочисленные травмы. Он был госпитализирован для оказания медицинской помощи.
Врачи военно-медицинского клинического центра Южного региона характеризуют состояние солдата как тяжелое.
По данному факту было открыто уголовное производство, ведутся следственные мероприятия.
Ранее мы писали о том, что неудачный эксперимент унес жизни троих человек.
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