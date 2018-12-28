Пресс-служба Оперативного командования Юг сообщает, что в котельной одной из воинских частей Украины произошел взрыв котла.

В результате взрыва 20-летний солдат срочной службы получил ожоги и многочисленные травмы. Он был госпитализирован для оказания медицинской помощи.

Врачи военно-медицинского клинического центра Южного региона характеризуют состояние солдата как тяжелое.

По данному факту было открыто уголовное производство, ведутся следственные мероприятия.

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