Вокзал в Страсбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании [ Редактировать ]
Вечером в четверг, 27 декабря, железнодорожный вокзал во французском городе Страсбург был эвакуирован после анонимного сообщения о заминировании.
Сообщение о заложенной бомбе было получено полицией по SMS, передает La Lsace.
После трехчасовой проверки полицией работа вокзала была частично возобновлена. Поезда ходят с опозданием.
Напомним, 11 декабря террорист Шериф Шекатт открыл огонь по прохожим в районе проведения ежегодной рождественской ярмарки в центре Страсбурга. В результате погибли пять человек, более десяти получили ранения.
Шекатт был убит в перестрелке с полицией через два дня после атаки.
Вскоре после его смерти подконтрольное ИГИЛ информационное агентство Amaq заявило, что он был "солдатом" группировки.
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