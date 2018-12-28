28 декабря - 362-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 3 дня.

Международный день кино

Международный день кино - это праздник кинематографистов - работников этого удивительного искусства - и его любителей по всему миру.

28 декабря 1895 года в Париже в "Гранд-кафе" на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер. Именно эта дата и стала днем празднования Международного дня кино. Чуть ранее, в том же 1895 году, французы Огюст и Луи Люмьер получили патент на изобретенный ими аппарат "Синематограф".

Именины сегодня празднуют:

Александр, Василий, Иларион, Павел. Степан, Сусанна.



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