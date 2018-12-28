"Шатдаун" в США: Сенат снова не рассмотрел бюджет [ Редактировать ]
Сенат США не стал рассматривать бюджет в четверг, 27 декабря, и соберется только 2 января 2019 года, что автоматически продлевает "шатдаун" правительства. Об этом пишет издание "Корреспондент".
Следующая сессия сената запланирована на 2 января 2019 года.
Отметим, Белый дом распространил заявление, в котором в очередной раз возложил вину за ситуацию и невозможность договориться на демократов.
"Президент и его команда остались в Вашингтоне в рождественские дни в надежде обсудить договоренности, которые положили бы конец опасному кризису на границе, защитили американские сообщества и позволили возобновить работу органов власти. Демократы решили не ехать домой", − говорится в заявлении.
При этом подчеркивается, что президент США Дональд Трамп не желает "шатдауна", но не подпишет вариант бюджета, в котором не будет "отдан приоритет безопасности страны".
Напомним, в субботу, 22 декабря, на последнем заседании Сената перед рождественскими праздниками демократы не согласились утвердить временный бюджет.
Причиной разногласий законодателей является требование Трампа согласовать в рамках этого документа пять миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.
Республиканцы предложили принять временный бюджет до 8 февраля без затребованных Трампом средств, однако президент отказался подписать такой вариант.
Таким образом "шатдаун" в США продолжается с полуночи 22 декабря. Приостановили работу некоторые федеральные ведомства, в том числе, Госдеп, министерство внутренней безопасности, Минюст, NASA.
по теме
У США сотні тисяч чиновників пішли у вимушену відпустку
Так званий "шатдаун" уже п'ятий день триває у США. Через незатверджений бюджет сотні тисяч чиновників пішли у вимушену відпустку. А президент Трамп заявив, що уряд може й не відновити роботу найближчим часом. Усе залежатиме від переговорів із демократами. Чи вдасться домовитися?
У Сполученних Штататх "шатдаун" триває четвертий день
Так званий, "шатдаун" відключення вже четвертий день триває у США. Через незатверджений бюджет і, відтак, відсутність фінансування, сотні тисяч чиновників пішли у вимушену відпустку. Чим часом президент Трамп, чий конфлікт із сенаторами-демократами через стіну на кордоні з Мексикою і призвів до бюджетного клінчу
Работа правительства США может быть приостановлена до января
Конгресс, возможно, не сможет урегулировать разногласия по поводу бюджета в этом году
Сенат США не утвердил временный бюджет страны
Сенат США не пришел к решению по бюджету в субботу, 22 декабря, и соберется теперь только в понедельник
Побороти насильство: США накрила хвиля злочинності
Неоголошена війна 21 сторіччя. Чому у світі почастішали збройні напади і навіть наймогутніші держави не в змозі впоратися з терористами-одинаками?