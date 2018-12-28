Туреччина запроваджує новий податок з туристів [ Редактировать ]
Туреччина запроваджує податок на безпеку для туристів з 1 січня. Його вартість становитиме півтора євро.
Гроші стягуватимуть на летовищах одразу після прибуття - про це повідомляє Асоціація туристичних агенцій Туреччини.
Відомо, що спочатку головне управління державних аеропортів країни планувало стягувати по три євро з людини. Однак, за пропозицією асоціації турагентств - суму збору зменшили до півтора євро.
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