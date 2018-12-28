В Нью-Йорке "посинело" небо (фото, видео) [ Редактировать ]
На заводе компании Consolidated Edison в районе Квинс Нью-Йорка произошел взрыв трансформатора. Об этом в пятницу, 28 декабря, сообщила полиция города.
"Свет, который вы видели в городе, как выяснилось, появился из-за взрыва трансформатора на предприятии Con Ed в Квинсе. Пожар под контролем. Мы сообщим новости, когда появится больше информации", − отметили правоохранители в Twitter.
Ранее мы сообщали, что 6 января произойдет "кровавое" солнечное затмение.
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