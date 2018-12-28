Щонайменше 5 людей постраждали внаслідок нападу на монастир непорочної Марії у Відні. Невідомі забігли всередину, зв'язали та пограбували кількох літніх ченців. У поліції кажуть - злочинці поводилися жорстоко і серйозно поранили людей.

Правоохоронці розгорнули масштабну операцію з їхнього пошуку. За попередніми даними, грабіжників було двоє. Версію теракту не розглядають. Але який мотив нападу - поки що невідомо.

За інформацією українського МЗС, українців серед постраждалих немає.