У Відні пограбували та жорстоко познущалися з монахів [ Редактировать ]
Щонайменше 5 людей постраждали внаслідок нападу на монастир непорочної Марії у Відні. Невідомі забігли всередину, зв'язали та пограбували кількох літніх ченців. У поліції кажуть - злочинці поводилися жорстоко і серйозно поранили людей.
Правоохоронці розгорнули масштабну операцію з їхнього пошуку. За попередніми даними, грабіжників було двоє. Версію теракту не розглядають. Але який мотив нападу - поки що невідомо.
За інформацією українського МЗС, українців серед постраждалих немає.
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