Президентська виборча кампанія стартує в останній день цього року. З 31 грудня до 3 лютого претенденти на посаду глави держави можуть офіційно висувати свої кандидатури й подавати документи для реєстрації - відповідну постанову прийняла ЦВК.

Агітувати дозволять з наступного дня після реєстрації і до опівночі 29 березня.

За календарним планом, результати виборів, які відбудуться 31 березня, мають бути встановлені до 10 квітня. Якщо ніхто з кандидатів не набере 50 відсотків голосів у першому турі, то другий буде призначено на 21 квітня. Тоді ім'я переможця українці дізнаються не пізніше 1 травня.