Кіберполіція викрила майданчик з продажу персональних даних у DarkNet [ Редактировать ]
Міжнародна кіберполіція викрила один із найвідоміших майданчиків у DarkNet із продажу персональних даних.
Упродовж п'яти років хакери отримували логіни і паролі до облікових записів відомих інтернет-магазинів, таких як eBay та Amazon. Також прибирали до рук персональні дані електронних платіжних систем, телефони користувачів та реквізити їхніх банківських карт. Для цього використовували спеціально створене програмне забезпечення.
Жертвами цих дій стали як громадяни України, так і мешканці Канади, Великої Британії, Іспанії, Франції. Отримані дані перевіряли і - продавали.
За рік такої діяльності хакери отримували понад 22 мільйони доларів. Серед зловмисників четверо - українці, у тому числі й організатор.
"Спільно з правоохоронними органами Іспанії, Франції, Індонезії та Домініканської Республіки було встановлено коло причетних. До складу групи входило чотири громадянин України з Одеської, Волинської областей та міста Києва. Вік в них - від 25 до 30 років", - повідомила Ганна Забєліна, начальник управління Департаменту кіберполіції НПУ.
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