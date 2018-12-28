Одного українського бійця поранено на сході країни минулої доби. Ворог здійснив 8 обстрілів.

З мінометів, зокрема, і важких, найманці обстрілювали Піски під Донецьком та Гнутове на Маріупольському напрямку. На цій ділянці, а також в районі Новотошківського на Луганщині, бойовики атакували і сьогодні вночі, також вели вогонь з мінометів. Внаслідок цих обстрілів ніхто не постраждав, - повідомили у штабі операції Об'єднаних сил.