Шість нових міст додадуться у Польщі наступного року - про це йдеться в розпорядженні уряду.

Вищий статус отримають селища у чотирьох воєводствах. Колись кожен із цих населених пунктів уже був містом, але втратив статус із різних причин. І його повернуть на прохання місцевих мешканців.

Разом із шістьма новими - кількість міст у Польщі збільшиться до 936.