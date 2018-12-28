Селища у Польщі отримають міський статус [ Редактировать ]
Шість нових міст додадуться у Польщі наступного року - про це йдеться в розпорядженні уряду.
Вищий статус отримають селища у чотирьох воєводствах. Колись кожен із цих населених пунктів уже був містом, але втратив статус із різних причин. І його повернуть на прохання місцевих мешканців.
Разом із шістьма новими - кількість міст у Польщі збільшиться до 936.
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