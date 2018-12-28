Туреччина створила потужну авіабомбу [ Редактировать ]
Потужну авіабомбу власного виробництва тестували у Туреччині. Випробовували MK-84 на території бази HABRAS у провінції Конья.
Авіабомбу розігнали до 1850 кілометрів на годину і вона перевищила швидкість звуку. А потім - іще й пробила бетонну стіну, завтовшки з метр. Тест визнали успішним.
У міністерстві промисловості і технологій країни його назвали визначним досягненням оборонної промисловості країни. Це - перша авіабомба такого типу, розроблена у Туреччині.
по теме
США випробували найпотужнішу авіабомбу
Маса авіабомби понад 13 тонн - перед вибухом вона здатна заглиблюватись у ґрунт на 60 метрів
Турция вводит налог для пассажиров международных рейсов
Главное управление государственных аэропортов Турции (DHMI) заявило о введении с 1 января 2019 года налога на безопасность пассажиров международных рейсов
Британія не допускає Huawei в мережі 5G
Британія буде не першою країною, яка заборонила передачу Китаю новітніх технологій мобільного зв'язку
Британія не допускає Китай до розробки мобільного зв'язку 5G
Британія буде не першою країною, яка заборонила передачу Китаю новітніх технологій мобільного зв'язку
Известная сеть супермаркетов внедряет систему прослушки покупателей
Популярная в мире сеть магазинов запатентовала новую систему прослушивания