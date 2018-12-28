Потужну авіабомбу власного виробництва тестували у Туреччині. Випробовували MK-84 на території бази HABRAS у провінції Конья.

Авіабомбу розігнали до 1850 кілометрів на годину і вона перевищила швидкість звуку. А потім - іще й пробила бетонну стіну, завтовшки з метр. Тест визнали успішним.

У міністерстві промисловості і технологій країни його назвали визначним досягненням оборонної промисловості країни. Це - перша авіабомба такого типу, розроблена у Туреччині.