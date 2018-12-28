Вірменія налаштована на подальшу інтеграцію у російський Євразійський економічний союз - про це заявив виконувач обов'язків прем'єр-міністра країни Нікол Пашинян під час зустрічі з російським президентом у Москві.

Путін нагадав, що саме Росія є найбільшим зовнішньоекономічним партнером Вірменії й охоплює близько 25 відсотків від усього обсягу зовнішньої торгівлі країн. Серед іншого, після перемовин у Кремлі Пашинян укотре заявив, що відносини Єревана з Москвою мають стратегічний і союзницький характер.