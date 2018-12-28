Поздравления с наступающим Новым годом 2019: стихи и картинки [ Редактировать ]
Предлагаем самые милые стихи, смс-поздравления и картинки с наступающим Новым годом.
***
Пусть в наступающем году
Успехи новые придут,
Во всем сопутствуют удачи,
И разрешатся все задачи,
И чтобы этот год грядущий
Был лучше все ж, чем предыдущий.
***
Здоpовья, pадости и счастья
Желаем мы вам в Hовый год.
Чтоб ни тpевоги, ни напасти
Hе стоpожили у воpот.
Чтоб солнце ласково светило,
Сбывалось все, что сеpдце ждет,
И пpосто, чтоб отpадно было
Всю вашу жизнь, как в Новый год!
***
Пусть Новый год, что на пороге,
Войдет в Ваш дом, как добрый друг!
Пусть позабудут к Вам дорогу
Печаль, невзгоды и недуг!
Пусть придут в году грядущем
И удача, и успех!
Пусть он будет самым лучшим,
Самым радостным для всех.
Пусть для вас - людей хороших,
не боящихся забот,
Будет он не просто новый,
А счастливый Новый год!
***
Есть немало пpаздников пpекpасных,
Каждый наступает в свой чеpед.
Hо на свете самый добpый пpаздник,
Самый лучший пpаздник - Hовый год!
Он пpиходит снежною доpогой,
Закpужив снежинок хоpовод.
Кpасотой таинственной и стpогой
Hаполняет сеpдце Hовый год!
Он нам даpит веpу в добpый случай,
В пеpвый день и в новый повоpот,
Помогает становиться лучше
Всем на свете людям Hовый год!
***
Как здорово, что скоро – Новый год!
И мы уже готовы к этой встрече,
И кажется – нет лучше ничего,
Чем конфетти, шампанское и свечи.
Пусть нам подарит этот Новый год
Приятные и нужные подарки,
Веселых развлечений хоровод,
И фейерверк эмоций сильных, ярких!
***
Год Свиньи наступает
И приносит счастье в дом,
Жизнь пусть сказкой заиграет,
Будет ярче с каждым днем!
Знак "Собак" приносит счастье:
Весь успешным будет год,
Оставим в старом все ненастья,
А новый пусть только радость принесёт!
***
На ветки лtг пушистый иней,
Мороз разрисовал окошки,
Спешит чудесный праздник зимний
К нам по заснеженной дорожке.
Пусть будет новый год удачным
И каждый день- неповторимым,
От всей души желаем счастья
Вам, Вашим близким и любимым!
***
Пока новый год еще только спешит,
Вспомните все, с чем хотели б расстаться,
Чтоб в новом году, когда он прилетит,
От всяких проблем не пришлось избавляться.
И пусть наступающий новый год
Радостен будет, успешен и ярок.
Пусть он обязательно вам принесет
Радость, удачу и счастье в подарок.
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