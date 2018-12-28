Предлагаем самые милые стихи, смс-поздравления и картинки с наступающим Новым годом.

***

Пусть в наступающем году

Успехи новые придут,

Во всем сопутствуют удачи,

И разрешатся все задачи,

И чтобы этот год грядущий

Был лучше все ж, чем предыдущий.

***

Здоpовья, pадости и счастья

Желаем мы вам в Hовый год.

Чтоб ни тpевоги, ни напасти

Hе стоpожили у воpот.

Чтоб солнце ласково светило,

Сбывалось все, что сеpдце ждет,

И пpосто, чтоб отpадно было

Всю вашу жизнь, как в Новый год!



***



Пусть Новый год, что на пороге,

Войдет в Ваш дом, как добрый друг!

Пусть позабудут к Вам дорогу

Печаль, невзгоды и недуг!

Пусть придут в году грядущем

И удача, и успех!

Пусть он будет самым лучшим,

Самым радостным для всех.

Пусть для вас - людей хороших,

не боящихся забот,

Будет он не просто новый,

А счастливый Новый год!



***



Есть немало пpаздников пpекpасных,

Каждый наступает в свой чеpед.

Hо на свете самый добpый пpаздник,

Самый лучший пpаздник - Hовый год!



Он пpиходит снежною доpогой,

Закpужив снежинок хоpовод.

Кpасотой таинственной и стpогой

Hаполняет сеpдце Hовый год!



Он нам даpит веpу в добpый случай,

В пеpвый день и в новый повоpот,

Помогает становиться лучше

Всем на свете людям Hовый год!





***



Как здорово, что скоро – Новый год!

И мы уже готовы к этой встрече,

И кажется – нет лучше ничего,

Чем конфетти, шампанское и свечи.

Пусть нам подарит этот Новый год

Приятные и нужные подарки,

Веселых развлечений хоровод,

И фейерверк эмоций сильных, ярких!



***



Год Свиньи наступает

И приносит счастье в дом,

Жизнь пусть сказкой заиграет,

Будет ярче с каждым днем!

Знак "Собак" приносит счастье:

Весь успешным будет год,

Оставим в старом все ненастья,

А новый пусть только радость принесёт!



***



На ветки лtг пушистый иней,

Мороз разрисовал окошки,

Спешит чудесный праздник зимний

К нам по заснеженной дорожке.

Пусть будет новый год удачным

И каждый день- неповторимым,

От всей души желаем счастья

Вам, Вашим близким и любимым!



***



Пока новый год еще только спешит,

Вспомните все, с чем хотели б расстаться,

Чтоб в новом году, когда он прилетит,

От всяких проблем не пришлось избавляться.



И пусть наступающий новый год

Радостен будет, успешен и ярок.

Пусть он обязательно вам принесет

Радость, удачу и счастье в подарок.

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